«Війська ЦАХАЛ покинуть південь». Ізраїль і Ліван підписали у Вашингтоні рамкову угоду про врегулювання конфлікту

Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер, держсекретар США Марко Рубіо, радник Держдепартаменту Деніел Холлер, посолка Лівану в США Нада Хамаде, Вашингтон, округ Колумбія, 26 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Ізраїль виведе війська з двох районів на півдні Лівану та передасть ці території ліванській армії — згідно з нещодавно підписаною за підсумками чотириденних переговорів у Вашингтоні угодою.

Про це 26 червня заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, повідомляє телеканал CNN.

За словами ізраїльського високопосадовця, в результаті переговорів було укладено тристоронню угоду між Ізраїлем, Ліваном та США, яка стане основою для «майбутньої угоди» в рамках зусиль щодо досягнення більш широкої мирної угоди.

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Під час підписання угоди посолка Лівану в США Нада Хамаде заявила, що ця угода стане «першим кроком на шляху до відновлення суверенітету та територіальної цілісності Лівану».

Своєю чергою, Нетаньяху повідомив, що один із районів, з яких Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виведе свої підрозділи, розташований на північ від річки Літані, а другий — на південь від неї, пише CNN.

Крім того, у своєму відеозверненні ввечері 26 червня Нетаньяху назвав переміщення ізраїльських військ відходом з позицій у Лівані, в яких війська ЦАХАЛ «не потребують».

Також прем'єр-міністр схарактеризував угоду як велику перемогу для Ізраїлю, що дозволяє країні «залишатися на більшій частині території на півдні Лівану» та утримувати її доти, доки угруповання Хезболла «не буде роззброєне».

«Сьогодні — „початок початку“, „попереду багато роботи“. Ми ні в якому разі не недооцінюємо складність майбутнього завдання. Але ми розуміємо його важливість, наскільки воно життєво необхідне. І для нас велика честь взяти участь у реалізації цього процесу. Народи Лівану та Ізраїлю заслуговують на життя у мирі та безпеці, але вже давно страждають від конфлікту», — заявив держсекретар США Марко Рубіо на церемонії підписання.

Ліванські війська увійдуть у райони, звільнені ЦАХАЛ, у рамках пілотної програми, яка була частиною останньої угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, підсумували в CNN.

Угода між Ізраїлем та Ліваном — що відомо

4 червня Ізраїль і Ліван домовилися про введення режиму припинення вогню після двох днів переговорів у Вашингтоні за посередництва США.

«Обидві сторони домовилися під керівництвом США швидко просунути створення пілотних зон, у яких ліванські збройні сили візьмуть на себе виключний контроль над територією, виключаючи всіх недержавних суб'єктів. Ці кроки дозволять просунутися до укладення всеосяжної угоди про мир і безпеку», — йшлося у заяві.

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Однак того ж дня угруповання Хезболла, яке підтримує Іран, відхилило домовленості про припинення вогню, яких досягли Ліван та Ізраїль.

«Оголошена угода є дорожньою картою для знищення частини ліванського народу та підкорення решти», — заявив лідер Хезболли Наїм Касем.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. За даними німецького видання Bild, виведення ізраїльських військ з Лівану є однією з умов угоди, тому після ескалації віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном.

20 червня представники ЦАХАЛ заявили, що завдали ударів по півдню Лівану у відповідь на нічні обстріли з боку угруповання «Хезболла», попри раніше оголошене перемир’я.

За словами ізраїльського військового представника, в ніч на 20 червня «Хезболла» випустила понад 50 снарядів по позиціях ізраїльських сил на півдні Лівану. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по цілях угруповання на території південного Лівану.