Вид на будинок і магазин, пошкоджені внаслідок ізраїльського удару на півдні Лівану, 19 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Ізраїль та Хезболла домовилися про припинення вогню , яке має розпочатися о 16:00 за місцевим часом у п’ятницю, 19 червня, повідомив агентству Reuters високопоставлений представник США.

За його словами, домовленості були досягнуті за участі переговорників зі США та Катару, а також за сприяння Ірану. Чиновник, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що після попереднього обміну ударами обидві сторони наразі дотримуються режиму тиші.

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У ніч проти 19 червня на півдні Лівану загострилися бойові зіткнення між Ізраїлем та Хезболлою. Армія оборони Ізраїлю підтвердила загибель чотирьох своїх військовослужбовців. За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, через масовані авіаудари по 11 містах загинули 18 людей, ще 33 — отримали поранення.

Ізраїль заявив, що це відповідь на «неодноразові порушення режиму припинення вогню з боку проіранського угруповання».

18 червня лідери США та Ірану Дональд Трамп та Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході.

За даними Bild, виведення військ Ізраїлю з Лівану є однією з умов угоди, тож після ескалації віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном. Крім того, Тегеран закрив Ормузьку протоку, додає видання.