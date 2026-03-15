Ізраїль попередив США, що його запаси перехоплювачів балістичних ракет майже вичерпані на тлі війни з Іраном , повідомляє Semafor із посиланням на американських чиновників.

За даними джерел, Ізраїль увійшов у нинішню війну вже з обмеженими запасами перехоплювачів, оскільки значна їх кількість була використана під час конфлікту з Іраном влітку 2025 року. Система дальньої протиракетної оборони країни перебуває під серйозним навантаженням через іранські атаки.

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За словами одного з американських чиновників, США знали про низький рівень ізраїльських запасів уже кілька місяців.



Водночас чиновник наголосив, що Сполучені Штати не стикаються з аналогічною нестачею власних перехоплювачів.

Журналісти зазначають, що поки незрозуміло, чи можуть США продати або передати Ізраїлю частину власних перехоплювачів, оскільки це також створить додаткове навантаження на американські запаси.

«У нас є все необхідне, щоб захистити наші бази, персонал у регіоні та наші інтереси», — заявив американський чиновник, додавши, що Ізраїль «шукає рішення, щоб подолати дефіцит».

Ізраїль має й інші способи протидії іранським ракетам під час війни, зокрема за допомогою винищувачів. Однак саме перехоплювачі вважаються однією з найефективніших систем захисту від далекобійних ракет, уточнює видання.

10 березня телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що в перші два дні військової операції США проти Ірану американські військові використали боєприпасів на суму $5,6 млрд.

Інфографіка: NV

Удар США та Ізраїлю по Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. У результаті авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. Його сина Моджтабу Хаменеї обрано наступником.

У відповідь на удари Штатів та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази США.

6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, оскільки Вашингтон вимагає тільки безумовної капітуляції Тегерана.

10 березня глава Пентагону Піт Гегсет на брифінгу заявив, що США спрямують проти Ірану «найбільше винищувачів», щоб домогтися досягнення своїх цілей.