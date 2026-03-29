«Вперше за століття». Ізраїль не пустив католицьких лідерів до храму Гробу Господнього у Вербну неділю, в Італії викличуть посла

Палестинський християнин біля входу до храму Гробу Господнього у Єрусалимі, 29 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Ammar Awad)

Вперше за століття католицьким лідерам заборонили відвідувати єрусалимський храм Гробу Господнього у Вербну неділю , заявили в Латинському патріархаті в Єрусалимі.

Про це повідомив канал CNN.

«Цей інцидент є серйозним прецедентом, що ігнорує почуття мільярдів людей у ​​всьому світі, які протягом цього тижня звертаються до Єрусалима», — сказано також в заяві Патріархату.

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Вважається, що храм Гробу Господнього є місцем поховання та воскресіння Ісуса.

CNN пише, що Ізраїль обмежує доступ і до інших місць у Східному Єрусалимі на тлі війни з Іраном, включаючи мечеть Аль-Акса та Стіну Плачу, посилаючись на проблеми безпеки.

Ізраїль захопив Східний Єрусалим у Йорданії у війні 1967 року і з того часу вів численні війни, але масштабні обмеження доступу до святих місць, особливо під час великих релігійних дат, були рідкістю, пояснюється у статті.

Через війну проти Ірану, який атакує Ізраїль ракетами, Латинський патріархат скасував традиційну процесію Вербної неділі в Єрусалимі.

Двох високопоставлених церковних чиновників, включаючи кардинала П'єрбаттісту Піцабаллу, «зупинили на дорозі, коли вони йшли приватно та без будь-яких ознак процесії чи церемоніального акту, і змусили повернутися», наголошується в заяві Патріархату.

Там висловили думку, що заборона проїхати до храму Гробу Господнього «є явно необґрунтованим та грубо непропорційним заходом», та звинуватили ізраїльську владу у «поспішному та принципово хибному рішенні, заплямованому неналежними міркуваннями».



Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив, що в забороні «не було жодного злого наміру», лише турбота про безпеку.

«Однак, враховуючи святість тижня перед Великоднем для християн світу, служби безпеки Ізраїлю розробляють план, щоб дозволити церковним лідерам молитися у святому місці найближчими днями», — додали в офісі Нетаньягу.



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Ізраїльська поліція заявила, що всі святі місця у Старому місті Єрусалиму були «закриті для вірян, особливо місця, які не мають стандартних захищених приміщень, щоб гарантувати громадську безпеку». «Старе місто та святі місця являють собою складну зону, яка унеможливлює доступ великим аварійно-рятувальним машинам», — пояснили в ізраїльській поліції.



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Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її уряд підтримує кардинала Піцабаллу та інших релігійних лідерів.



«Храм Гробу Господнього в Єрусалимі є священним місцем християнства, він має бути збережений та захищений», — наголосила Мелоні. За її словами, заборона церковним лідерам входити до церкви «є образою не лише для вірян, а й для кожної громади, яка визнає релігійну свободу».



Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив на своїй сторінці у соцмережі X, що заборона є неприйнятною. Він повідомив, що доручив послу Італії в Ізраїлі висловити протест уряду та що викличе посла Ізраїлю в Римі у понеділок, 30 березня.



Під час меси у Ватикані 29 березня Папа Лев XIV сказав, що його молитви «більше, ніж будь-коли, з християнами Близького Сходу, які страждають від наслідків жорстокого конфлікту і в багатьох випадках не можуть повною мірою дотримуватися літургій цих святих днів».

Раніше цього місяця Саудівська Аравія, Йорданія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Індонезія, Пакистан, Єгипет та Туреччина засудили закриття Ізраїлем комплексу мечеті Аль-Акса в Єрусалимі для мусульман.