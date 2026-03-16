Дим піднімається після ізраїльського удару по південних передмістях Бейрута, Ліван, 9 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Mohamed Azakir)

Ізраїль і Ліван найближчими днями можуть розпочати переговори щодо тривалого припинення вогню, яке передбачатиме роззброєння угруповання Хезболла .

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох ізраїльських чиновників.

За їхніми словами, точні терміни початку переговорів і їхні умови поки що не узгоджені.

Водночас зазначається, що Бейрут формує делегацію для переговорів. За словами трьох ліванських чиновників, Ліван потребує ясності щодо того, чи дотримається Ізраїль першої вимоги президента країни Жозефа Ауна — повного припинення вогню, аби переговори могли відбутися.

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Раніше про можливу підготовку до перемовин повідомила ізраїльська газета Haaretz.

За словами ізраїльських чиновників, переговори з боку Ізраїлю очолює довірена особа прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу Рон Дермер. До ініціативи також долучена Франція.

Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію на півдні Лівану 3 березня. У ЦАХАЛ зазначили, що завдають ударів по інфраструктурі угруповання Хезболла, яке"обрало шлях нападу на Ізраїль від імені іранського режиму".

8 березня Ізраїль завдав удару по готелю Ramada в Бейруті, унаслідок чого загинуло четверо людей, ще 10 — дістали поранення, повідомляло Associated Press.

У ЦАХАЛ заявили, що метою атаки були ключові командири іранського підрозділу Кудс Корпусу вартових ісламської революції, які перебували в столиці Лівану. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, цей підрозділ займався організацією терористичних атак проти країни.

9 березня влада Ізраїлю заявила, що ЦАХАЛ завдав авіаударів по столиці Лівану Бейруту.

Раніше ізраїльські військовіповідомляли, що проводитимуть операції проти об'єктів, пов’язаних із фінансовою установою Аль-Кард Аль-Хасан.