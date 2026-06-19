Ізраїль та Хезболла обмінялись новими ударами, є загиблі та поранені

Ліван заявляє про загиблих і масову евакуацію на тлі ударів Ізраїлю (Фото: REUTERS)

У ніч проти 19 червня на півдні Лівану загострилися бойові зіткнення між Ізраїлем та Хезболлою. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені з обох сторін, повідомляє The Guardian.

Напередодні Хезболла заявила про засідку на ізраїльські підрозділи та знищення трьох танків керованими ракетами. ЦАХАЛ підтвердив загибель чотирьох своїх військовослужбовців.

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Згодом Ізраїль повідомив, що атакував позиції та інфраструктуру Хезболли на півдні Лівану у відповідь на неодноразові порушення режиму припинення вогню.

За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, через масовані авіаудари по 11 містах загинули 18 людей, ще 33 — дістали поранення. У відомстві зазначають, що інтенсивні бомбардування ускладнюють роботу рятувальників, тож кількість жертв може зрости.

У селі Харуф на північний схід від Тіра внаслідок удару загинули семеро осіб, ще частина людей, імовірно, залишається під завалами.

Ліванське державне агентство NNA повідомляє, що через ескалацію тисячі мешканців районів Тіра та Бінт-Джбейль були змушені евакуюватися на північ країни.

Після авіаударів Хезболла заявила, що буде «захищати територію та населення Лівану від ізраїльських атак», і звинуватила Єрусалим у порушенні угоди про припинення вогню.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу пообіцяв Хезболлі помститися за загибель військовослужбовців ЦАХАЛу.

«Нехай за їхню кров помстяться. Після жахливого нападу Хезболли, який був явним порушенням угоди про припинення вогню, я минулої ночі наказав Армії оборони Ізраїлю завдати удару по Хезболлі з повною силою», — сказав Нетаньягу.

18 червня лідери США та Ірану Дональд Трамп та Масуд Пезешкіан підписали у Версальському палаці меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході.

За диними Bild, виведення військ Ізраїлю з Лівану є однією з умов угоди, тож після ескалації віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном. Крім того, Тегеран закрив Ормузьку протоку, додає видання.