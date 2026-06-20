Ізраїль заявив, що завдав нових ударів по Хезболлі попри оголошене перемир’я

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала удари по півдню Лівану у відповідь на нічні обстріли з боку угруповання Хезболла, попри раніше оголошене перемир’я. Про це повідомляє Times of Israel.

За словами ізраїльського військового представника, вночі Хезболла випустила понад 50 снарядів по позиціях ізраїльських сил на півдні Лівану. У відповідь ЦАХАЛ атакував цілі угруповання на території південного Лівану.

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Ліванське агентство цивільної оборони повідомило, що внаслідок ударів у районі Набатія загинули 16 людей, ще 12 дістали поранення.

Агенція Reuters з посиланням на американського посадовця повідомляла, що Ізраїль і Хезболла домовилися про припинення вогню з 19 червня о 16:00 за місцевим часом.

Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер заявляв, що Єрусалим «відданий ідеї негайного припинення вогню» та припинив усі наступальні операції, підкресливши, що подальша тиша залежить від дотримання домовленостей з боку Хезболли.

Раніше того ж дня на півдні Лівану загострилися бойові зіткнення між Ізраїлем та Хезболлою. Армія оборони Ізраїлю підтвердила загибель чотирьох своїх військовослужбовців. За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, внаслідок масованих авіаударів по 11 містах загинули 18 осіб, ще 33 отримали поранення.

Ізраїль заявив, що це відповідь на «неодноразові порушення режиму припинення вогню з боку проіранського угруповання».

18 червня лідери США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. За даними Bild, виведення військ Ізраїлю з Лівану є однією з умов угоди, тож після ескалації віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном.