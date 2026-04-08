Ізраїль долучився до двотижневого перемир’я США та Ірану — CNN

8 квітня, 04:37
Ізраїль (Фото: edu_castro27 / pixabay)

Ізраїль (Фото: edu_castro27 / pixabay)

Ізраїль долучився до двотижневого перемир’я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

За його словами, Ізраїль погодився також призупинити бомбардування на час переговорів.

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У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він підкреслив, що домовленість передбачає двостороннє припинення вогню.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США.

У заяві йдеться, що угоду про припинення вогню укладено за згодою нового верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї.

Редактор: Микита Днєпровський

Теги:   війна США в Ірані Ізраїль

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