Ізраїль готується завдати ударів по іранських енергетичних об'єктах, але очікує на «зелене світло» від США. Потенційна атака може відбутися вже наступного тижня на тлі нового ультиматуму президента США Дональда Трампа щодо Ормузької протоки.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на високопоставленого представника ізраїльського оборонного відомства.

Зазначається, що Ізраїль уже готується до можливих ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, однак поки не отримав остаточного політичного схвалення з Вашингтона.



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Ці заяви пролунали одразу після того, як Дональд Трамп висунув Ірану 48-годинний ультиматум. Президент США вимагав від Тегерана відкрити Ормузьку протоку або погодитися на переговори, інакше пригрозив новими масштабними ударами.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Штати назвали її «Епічна лють», Ізраїль — «Рев лева». Внаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь на удари Штатів та Ізраїлю Іран став запускати балістичні ракети та безпілотники по самому Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази США.

28 березня Reuters писало, що за місяць від початку військової операції проти Ірану президент США Дональд Трамп опинився перед складним вибором — укласти потенційно недосконалу угоду та завершити війну, або ж ризикнути ескалацією, що може призвести до затяжного конфлікту.

31 березня видання The Wall Street Journal написало, що Дональд Трамп готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо нині заблокована Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.

За даними американської розвідки, Тегеран дійсно навряд чи погодитьсяна розблокування Ормузької протоки найближчим часом.

3 квітня США за один день втратили два військові літаки. Іранські сили збили F-15Eнад територією країни, після чого одного американського льотчика врятували, а другого оголосили зниклим. Того ж дня поблизу Ормузької протоки був втрачений і штурмовик A-10 Warthog; його єдиного пілота вдалося врятувати. За даними західних медіа, це один із найсерйозніших епізодів ескалації, який різко підвищив ставки у протистоянні Вашингтона і Тегерана.

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В цей день видання The Wall Street Journal повідомило, що зусилля країн Близького Сходу та інших регіональних посередників на чолі з Пакистаном стосовно організації переговорів про припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном зайшли у глухий кут.

1 квітня представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що Ормузьку протоку не буде відкрито через «безглузді виступи» президента Дональда Трампа і що цей водний шлях перебуває «під твердим контролем КВІР».