У ЦАХАЛі заявили про удар по об'єкту ядерної програми Ірану поблизу Тегерана

Ізраїль заявив, що завдав удару по іранському ядерному об'єкту, де розроблялися ключові технології зброї (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала удару по іранському об'єкту поблизу Тегерана , де, за її даними, проводилися роботи над технологіями для створення ядерної зброї.

Про це у четвер, 12 березня, пише The Times of Israel.

Зокрема йдеться про комплекс Талеган поблизу Тегерана. За інформацією військових, його атакували під час серії авіаударів, які ізраїльські ВПС здійснили в цьому районі протягом останніх днів.

Реклама

У ЦАХАЛі заявили, що впродовж останніх років Іран використовував цей об'єкт для розробки потужних вибухових речовин і проведення чутливих експериментів у межах проєкту AMAD — імовірної таємної програми зі створення ядерної зброї.

Зазначається, що комплекс Талеган вже був під ударом Ізраїлю у жовтні 2024 року — тоді це стало відповіддю на ракетну атаку Ірану по Ізраїлю на початку того місяця.

Ізраїльські військові додали, що нещодавно виявили спроби Тегерана відновити цей об'єкт після попередніх ударів.

Інфографіка: NV

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

Тоді ж Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.

