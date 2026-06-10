Іван Міклош заявив, що уряд Роберта Фіцо не бореться з російською пропагандою, а допомагає їй (Фото: NV)

Іван Міклош, словацький політик та економіст, віцепрем'єр-міністр (2002−2006) та міністр фінансів Словаччини (2010−2012) розповів, чому на багатьох його співвітчизників має сильний вплив російська пропаганда.

Під час івенту Добробут нації з циклу Діалоги про майбутнє з NV Міклош сказав, що перша причина цього — історична. Він пояснив, що словацька нація була створена у XIX столітті і від початку сприймала Росію як «великого брата», з яким треба мати якнайближчі стосунки.

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Також колишній словацький віцепрем'єр зазначив, що його нація є новою і не має тривалої історії, тому маніпулювати словаками набагато простіше.

Міклош додав, що у Кремлі дуже добре знають, який вид пропаганди у Словаччині буде найефективнішим, і багато в неї інвестують.

«Ще одна причина — це що уряд [Роберта] Фіцо не бореться з цією пропагандою — навпаки. Це означає, що навіть інституція секретної поліції, обов’язок якої боротися з цим, не бореться, а навпаки — допомагає», — зазначив колишній віцепрем'єр.

Коментуючи економічні вигоди від дружби з Росією, Міклош зазначив, що за три місяці, доки не працював нафтопровід Дружба «нічого не сталося» і те, що словаки не зможуть без нього існувати — це лише пропаганда.

«Політично важливо не те, якою є реальність, а те, яким є сприйняття реальності. І, на жаль, Фіцо та його пропаганда створили якесь враження, що для нас настільки важливо мати хороші стосунки з Росією і тому подібне», — додав він.