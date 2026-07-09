Італія висилає двох військових аташе посольства РФ через шпигунство

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив про видворення двох військових аташе посольства РФ (Фото: Antonio Tajani / Х)

Уряд Італії висилає двох військових аташе з посольства Російської Федерації у Римі. Їх підозрюють у шпигунській діяльності, заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні в соцмережі X у четвер, 9 липня.

Римська прокуратура провела розслідування, під час якого виявила шпигунську діяльність військових аташе російського посольства — Івана Горбачова та Михайла Астахова. Вони повинні покинути Рим протягом трьох днів, повідомив Таяні.

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«Москва продовжує використовувати свої гібридні засоби для атак на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання у діяльність італійських інституцій та у сферу національної безпеки», — написав італійський міністр.

2 липня російське посольство у Швеції заявило про атаку безпілотників на будівлю. Згідно з твердженням, дрони скинули червону фарбу та муляж саморобної вибухівки.