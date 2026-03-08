США та Ізраїль обговорювали можливість відправки спеціальних сил до Ірану для гарантування безпеки запасів високозбагаченого урану на пізнішому етапі війни. Про це пише Axios , посилаючись на чотири джерела, ознайомлені з ходом переговорів.

Запобігання отриманню Іраном ядерної зброї є однією із заявлених військових цілей президента США Дональда Трампа. 450 кілограмів збагаченого до 60% урану, що належать режиму, можуть бути перетворені на зброю протягом декількох тижнів, вважають у Білому домі.

Реклама

Операція із захоплення ядерних матеріалів, ймовірно, вимагатиме вторгнення американських або ізраїльських військ на територію Ірану, зокрема, проникнення в надійно укріплені підземні об'єкти. За даними Axios, досі залишається незрозумілим, це буде американська, ізраїльська чи спільна місія. Ймовірно, вона відбудеться лише після того, як обидві країни переконаються, що іранські збройні сили не становлять серйозної загрози для залучених сил.

Представник Міністерства оборони Ізраїлю заявив, що Трамп і його команда серйозно розглядають можливість відправки підрозділів спеціального призначення до Ірану. Представник адміністрації США повідомив, що адміністрація обговорила два варіанти: повне вивезення матеріалу з Ірану або залучення ядерних експертів для його знешкодження на місці. У місії, ймовірно, братимуть участь спеціальні оперативники разом із науковцями, можливо, з працівниками МАГАТЕ.

За даними двох джерел Axios, такі операції були частиною переліку варіантів, презентованих Трампу перед початком війни проти Ірану.

«Американський чиновник виклав оперативну проблему гарантування безпеки іранського урану. Перше питання: де він знаходиться? Друге питання: як ми можемо дістатися до нього і як ми можемо отримати фізичний контроль над ним? А потім президент, Міністерство оборони та ЦРУ повинні будуть вирішити, чи ми хочемо фізично транспортувати його, чи розбавити на місці», — цитує Axios свого співрозмовника.

Представники адміністрації повідомили виданню, що також обговорювалося питання про захоплення острова Харг — стратегічного терміналу, через який проходить приблизно 90% експорту сирої нафти Ірану.

Реклама:

«Наявність військ на місці для Трампа не означає те саме, що для ЗМІ», — заявив високопоставлений американський чиновник.

Інше джерело додало, що йдеться про «невеликі рейди спеціальних підрозділів, а не введення великих сил».

Американські та ізраїльські офіційні особи заявляють, що більша частина запасів урану схована в підземних тунелях ядерного об'єкта в Ісфахані, а решта розподілена між Фордоу і Натанзом.

2 березня посол Ірану в МАГАТЕ Реза Наджафі заявив, що унаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану уражено ядерний об'єкт в Натанзі. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що масова евакуація людей по всьому Близькому Сходу може виявитися необхідною, якщо цивільні атомні електростанції зазнають атак, що призведуть до витоку радіації.

Пізніше на основі доступних супутникових знімків у МАГАТЕ підтвердили, що внаслідок удару Ізраїлю та США були пошкоджені вхідні будівлі іранського підземного заводу зі збагачення урану у Натанзі.