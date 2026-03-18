Іран атакував Ізраїль: у Тель-Авіві пошкоджено район вокзалу Savidor Center

Іран у ніч на 18 березня атакував Ізраїль ракетами. У центральній частині країни зафіксовано кілька місць падіння, зокрема пошкодження біля залізничної станції Tel Aviv Savidor Center у Тель-Авіві.

Про це повідомили Israel Railways та ізраїльські медіа, передає Israel national news.

Через удар і падіння уламків рух поїздів у районі тимчасово зупинили.



За даними Israel Railways, внаслідок падіння уламків поблизу станції було пошкоджено частину платформ. Інформації про постраждалих на самій станції наразі немає. Ізраїльські медіа також публікують кадри руйнувань на об'єкті після чергової іранської атаки.

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Раніше ізраїльська сторона вже повідомляла, що Іран застосовував ракети з касетними суббоєприпасами під час ударів по центральному Ізраїлю. Однак у конкретному епізоді зі станцією Savidor Center на цей момент публічно підтверджено саме пошкодження після атаки та падіння уламків, а не остаточно встановлений тип боєприпасу в місці ураження.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

Так само 6 березня Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.