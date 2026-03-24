Іран запустив по Ізраїлю ракету з фотографією прем'єра Іспанії, який критикував війну

Іранські військові наклеїли на ракету, запущену по Ізраїлю, напис зі словами прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса , який критикував бойові дії проти Ірану.

Про це повідомляє El Mundo.

Згідно з відео, яке опублікували іранські державні ЗМІ, військові прикріпили до ракети повідомлення англійською мовою та фарсі. На наклейці цитується заява Санчеса на саміті Європейського Союзу.

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«Звісно, ця війна не тільки незаконна, а й нелюдська», — ідеться в цитаті, розміщеній на ракеті. Також військові додали слова «дякую, пане прем'єр-міністре».

Це не вперше, коли іранські військові пишуть повідомлення на ракетах. Раніше на одній із ракет з’явився напис, присвячений «тим, хто в Лондоні висловив солідарність щодо військових злочинів Дональда Трампа в Ірані».

Іспанія заборонила використовувати свої військові бази для ударів на Близькому Сході та засудила конфлікт. Міністр оборони країни Маргарита Роблз заявила, що «угода про бази існує, але розуміння різняться».

Інфографіка: NV

2 березня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що країна не приєднається до Франції, Німеччини та Великої Британії, які висловили готовність до «пропорційних наступальних дій» у відповідь на атаки Ірану на країни Перської затоки і Кіпр. Іспанія також не дозволила США використовувати свої спільні з ними військові бази для ударів по Ірану.