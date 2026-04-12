Іранські ЗМІ назвали умови Вашингтона, які Тегеран відкинув на переговорах

Команда переговірників США з пакистанськими військовими та урядовими чиновниками в Ісламабаді перед переговорами з іранськими представниками (Фото: Pakistan’s Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS)

Тегеран під час переговорів відкинув умови Вашингтона щодо Ормузької протоки і ядерної енергетики.

Про це в неділю, 12 квітня, повідомляє близьке до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) іранське інформаційне агентство Fars.

Джерело, вказане як близьке до переговорної команди, стверджує, що під час переговорів США зажадали «всього того, чого не могли досягти війною».

Реклама

Ірано-американські переговори загалом тривали близько 21 години.

У ніч із 7 на 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли і перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Вища рада національної безпеки Ірану, своєю чергою, теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню і про те, що «ворога [вдалося довести] до стану історичної безпорадності та остаточної поразки».

10 квітня Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити військові дії, якщо не буде укладено мирної угоди.

«Ми завантажуємо кораблі найкращими боєприпасами, найкращою зброєю, яку коли-небудь було створено — найкращою, ніж ми робили раніше», — заявив Трамп у телефонному інтерв'ю. І наголосив, що США «використовуватимуть їх [кораблі] дуже ефективно», якщо угоди не буде.

Також Трамп заявив, що у Тегерана «немає карт» напередодні переговорів.

12 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції за підсумками переговорів у Пакистані заявив, що переговори з Іраном завершилися безрезультатно.