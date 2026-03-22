Іран ударив балістикою по містах в Ізраїлі: понад 100 людей постраждали
Іранські ракетні обстріли вразили житлові будинки в Араді (Фото: . REUTERS/Ronen Zvulun)
Увечері 21 березня Іран завдав балістичних ударів по південних містах Ізраїлю — Дімоні та Араду. Внаслідок атаки поранення дістали понад 100 людей.
Про це повідомляють The Times of Israel.
Найбільше постраждав Арад, де, за даними медиків, 10 людей перебувають у тяжкому стані, 13 — у стані середньої тяжкості, ще 48 дістали легкі поранення. Поліція заявила, що зниклих безвісти наразі немає, однак рятувальники продовжують перевіряти завали.
У Дімоні поранення дістали 39 людей. Один із ракетних ударів стався поблизу району, де розташований ізраїльський ядерний дослідницький центр. Водночас про пошкодження самого ядерного об'єкта чи витік радіації не повідомлялося.
Після атаки ізраїльські військові заявили, що розслідують, чому частину ракет не вдалося перехопити. На тлі ударів система охорони здоров’я Ізраїлю перейшла в режим повної надзвичайної готовності, а частину постраждалих евакуюють до лікарень у центрі країни.
20 березня Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Уламки однієї з ракет впали в Єрусалимі, приблизно за 400 метрів від Стіни плачу та комплексу мечеті аль-Акса на Храмовій горі.
За даними ЦАХАЛу, невелику кількість запущених ракет або перехопили, або ж вони впали на відкритій місцевості.
18 березня Іран заявив, що США та Ізраїль завдали удару по газовому родовищу Південний Парс у Перській затоці.
Того самого дня Іран атакував великі енергетичні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки. Іранськими ракетами завдано удару по промисловій зоні Ras Laffan Industrial City у Катарі - головному енергетичному хабу цієї країни та найбільшому в світі центру зрідження природного газу.
Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль діяв самостійно, коли завдав удару по іранських об'єктах на найбільшому у світі газовому родовищі Південний Парс.
Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль діяв самостійно, коли завдав удару по іранських об'єктах на найбільшому у світі газовому родовищі Південний Парс.