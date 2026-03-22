Іран ударив балістикою по містах в Ізраїлі: понад 100 людей постраждали

Увечері 21 березня Іран завдав балістичних ударів по південних містах Ізраїлю — Дімоні та Араду. Внаслідок атаки поранення дістали понад 100 людей.

Про це повідомляють The Times of Israel.

Найбільше постраждав Арад, де, за даними медиків, 10 людей перебувають у тяжкому стані, 13 — у стані середньої тяжкості, ще 48 дістали легкі поранення. Поліція заявила, що зниклих безвісти наразі немає, однак рятувальники продовжують перевіряти завали.

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Фото: REUTERS/Ilan Assayag

У Дімоні поранення дістали 39 людей. Один із ракетних ударів стався поблизу району, де розташований ізраїльський ядерний дослідницький центр. Водночас про пошкодження самого ядерного об'єкта чи витік радіації не повідомлялося.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Після атаки ізраїльські військові заявили, що розслідують, чому частину ракет не вдалося перехопити. На тлі ударів система охорони здоров’я Ізраїлю перейшла в режим повної надзвичайної готовності, а частину постраждалих евакуюють до лікарень у центрі країни.

20 березня Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Уламки однієї з ракет впали в Єрусалимі, приблизно за 400 метрів від Стіни плачу та комплексу мечеті аль-Акса на Храмовій горі.

За даними ЦАХАЛу, невелику кількість запущених ракет або перехопили, або ж вони впали на відкритій місцевості.

18 березня Іран заявив, що США та Ізраїль завдали удару по газовому родовищу Південний Парс у Перській затоці.

Того самого дня Іран атакував великі енергетичні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки. Іранськими ракетами завдано удару по промисловій зоні Ras Laffan Industrial City у Катарі - головному енергетичному хабу цієї країни та найбільшому в світі центру зрідження природного газу.

Інфографіка: NV

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль діяв самостійно, коли завдав удару по іранських об'єктах на найбільшому у світі газовому родовищі Південний Парс.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль діяв самостійно, коли завдав удару по іранських об'єктах на найбільшому у світі газовому родовищі Південний Парс.