Іран завдав удару по Бахрейну та Кувейту у відповідь на удари США та пригрозив припинити переговори в Швейцарії

Іранська воєнізована організація Революційна гвардія взяла на себе відповідальність за атаки на Бахрейн і Кувейт 28 червня (Фото: WANA via Pool/via REUTERS)

Увечері 28 червня війська режиму аятол Ірану знову завдали ударів за допомогою дронів і ракет по Бахрейну та Кувейту — у відповідь на нові авіаудари США по іранських об'єктах і пригрозили «повним припиненням» переговорів про припинення війни.

Про це повідомляє агентство Associated Press .

Іранська воєнізована організація Революційна гвардія взяла на себе відповідальність за атаки на Бахрейн і Кувейт.

«Кувейт, на території якого розташована велика військова база США, повідомив, що системи протиповітряної оборони перехопили іранські безпілотники та дві ракети відразу після завдавання США ударів по Ірану. Повідомлень про постраждалих або пошкодження не надходило», — пише АР.

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Своєю чергою, представники Бахрейну повідомили, що іранські удари пошкодили житловий будинок поруч із міжнародним аеропортом — у результаті атак ніхто не загинув.

«У Бахрейні базується 5-й флот ВМС США. Пошкоджена будівля розташовувалася не поруч із його штаб-квартирою», — пише видання.

Як зазначає АР, спроби влади США знову відкрити Ормузьку протоку для проходу суден без контролю з боку іранського режиму спричинили багатоденний обмін вогнем.

«Багатонаціональний морський орган, що курується ВМС США, заявив 27 червня, що розширить маршрут поблизу Оману для вхідного та вихідного судноплавства, що стало новою точкою напруги у відносинах Вашингтона з Тегераном», — пише видання.

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі 28 червня заявив, що лише Тегеран повинен контролювати протоку — вузьке гирло Перської затоки, через яке колись проходила п’ята частина світових поставок нафти та природного газу.

«Міжнародна спільнота вже давно вважає пролив міжнародним водним шляхом, попри те, що він розташований у територіальних водах Ірану та Оману. Останніми днями Іран двічі атакував судна, що прямували за маршрутом з оманської сторони в ході евакуаційної операції, яка проводилася за підтримки агентства ООН», — підсумував він.

Відкриття Ормузької протоки та перша атака на цивільне судно після цього

Вночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Перед цим телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складається з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволяли Ірану експортувати нафту та скасовували санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

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18 червня Центральне командування збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило через Ормузьку протоку біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

Американські військові заявили, що 26 червня завдали ударів по низці військових об'єктів Ірану у відповідь на атаку торгового судна Ever Lovely в Ормузькій протоці.

У CENTCOM повідомили, що під ударами опинилися сховища ракет і безпілотників, а також прибережні радіолокаційні станції. За твердженням американської сторони, ці дії стали «рішучою відповіддю» на напад на цивільне судно під прапором Сінгапуру.

Після цього Корпус вартових Ісламської революції заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході.

28 червня Збройні сили США завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки. У Вашингтоні заявили, що операція стала відповіддю на атаки Тегерана проти комерційного судноплавства.

Того ж дня видання Axios повідомило, що напруженість між США та Іраном останніми днями зростала, а обмін ударами поставив під сумнів досить крихкий режим припинення вогню.

Видання, зокрема, зазначило, що в контексті ескалації останніх днів незрозуміло, чи відбудеться наступний раунд переговорів між технічними групами США та Ірану, який мав відбутися 30 червня у Швейцарії.