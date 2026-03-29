Іран завдав удару по авіабазі США в Саудівській Аравії (Фото: via Sri Lanka Guardian / Х)

Унаслідок іранського удару по американській авіабазі Принц Султан у Саудівській Аравії щонайменше два літаки США знищені або дістали пошкодження.

Про це повідомляють The New York Times і The Washington Post із посиланням на неназваних чиновників.

Як зазначає NYT, іранська атака стала одним із найсерйозніших випадків прориву американської протиповітряної оборони під час війни з Іраном.

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За даними джерел WP, поранення дістали щонайменше десять американських військових, водночас, за даними NYT, постраждалих 12, двоє з яких у важкому стані.

Унаслідок атаки пошкодження також отримали щонайменше два літаки-заправники Військово-повітряних сил США.

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Видання Air&Space Forces, посилаючись на іранські знімки наслідків атаки, також стверджує, що від удару постраждав літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry AWACS.

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначає, що борт E-3 Sentry AWACS базувався в Оклахомі, звідки був перекинутий до Саудівської Аравії наприкінці лютого 2026 року.

«Це серйозна втрата, оскільки у ВПС США всього 16 (тепер 15) E-3G, а їх виробництво припинено», — підкреслив він.

Офіційно США не коментували цієї події.

23 березня президент США Дональд Трамп повідомляв, що Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкидав будь-які прямі переговори з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

25 березня видання The New York Times із посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан надіслали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Зі свого боку іранський режим висунув власну пропозицію щодо припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою. 26 березня Трамп заявив, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня.

27 березня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід.