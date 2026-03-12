Іран завдав удару по військовій базі Італії в Іраку

12 березня, 09:13
Дим і полум’я піднімаються після атаки дрона на місто Ербіль, Ірак, 9 березня 2026 року (ілюстративне фото) (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Дим і полум’я піднімаються після атаки дрона на місто Ербіль, Ірак, 9 березня 2026 року (ілюстративне фото) (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Іран вдарив по військовій базі Італії в місті Ербіль, що на північному сході Іраку.

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у четвер, 12 березня.

Таяні засудив атаку на італійську базу та зазначив, що обговорив ситуацію з послом Італії в Іраку.

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«На щастя, наші військові всі живі й здорові та перебувають у безпеці в бункері. Висловлюю їм солідарність і вдячність за щоденну службу», — написав він на своїй сторінці у X.

5 березня італійський парламент схвалив запропоновану урядом резолюцію, яка зобов’язує країну взяти участь у «спільних зусиллях в рамках ЄС» для захисту від іранських ракетних та дронових атак.

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У резолюції також йдеться про розгортання систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони та систем спостереження для захисту громадян Італії та підтримки країн-партнерів у регіоні Перської затоки.

3 березня прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила думку, що ситуація на Близькому Сході є прямим наслідком руйнування міжнародного права, зокрема повномасштабної війни Росії проти України.

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Ірак Італія Іран удар США та Ізраїлю по Ірану війна проти Ірана

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