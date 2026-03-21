Пролетіли 4000 км. Іран випустив балістичні ракети по військовій базі США та Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані — WSJ

Іран випустив балістичні ракети по військовій базі США і Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, але вони не влучили в ціль.

Про це у суботу, 21 березня, повідомили в The Wall Street Journal, посилаючись на американських посадовців.

Вони зазначили, що жодна з ракет не влучила в базу, але цей інцидент став першим випадком, коли Іран застосував міжконтинентальні балістичні ракети, намагаючись продемонструвати здатність загрожувати інтересам США за межами Близького Сходу.

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Чиновники наголосили, що одна ракета не долетіла до цілі, а іншу намагався перехопити американський корабель за допомогою ракети SM-3, хоча невідомо, чи перехоплення було успішним.

Атака на базу Дієго-Гарсія, розташовану приблизно за 4000 км від Ірану, свідчить, що дальність іранських ракет є більшою, ніж раніше заявляв Тегеран, який стверджував про ліміт у 2000 км.

Дієго-Гарсія є однією з найважливіших стратегічних баз поза межами Близького Сходу, де США розміщують бомбардувальники, атомні підводні човни та ракетні есмінці, підкреслили у виданні.

3 березня президент США Дональд Трамп розкритикував прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за відмову підтримати удари Штатів по Ірану.

Трамп у розмові з виданням Sun заявив, що таке рішення Стармера стало для ньогто неприємною несподіванкою: «Він [Стармер] не допоміг. Я ніколи не думав, що побачу таке. Я ніколи не думав, що побачу таке від Великої Британії».

2 березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна погодилася на прохання США дозволити використання британських баз для ударів по іранських військових складах або пускових ракетних установках.

При цьому він акцентував, що Велика Британія не брала участі у спільних авіаударах США та Ізраїлю по Ірану і не планує долучатися до подальших атак.

Цьому передував початок спільної операції США та Ізраїлю проти іранського режиму 28 лютого. У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії.

