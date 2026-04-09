Іран звинуватив США у порушенні 3 з 10 пунктів своєї рамкової угоди ще до переговорів

Рятувальники працюють на місці ізраїльського удару в Бейруті, Ліван, 8 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Mohamed Azakir)

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що США порушили 3 з 10 пунктів іранської рамкової угоди ще до початку переговорів.

На сторінці у X він написав, що пропозиція Ірану з 10 пунктів є «робочою основою для переговорів».

Однак Галібаф звинуватив США у недотриманні припинення вогню в Лівані, проникненні безпілотника в іранський повітряний простір у місті Лар, а також запереченні права Ірану на збагачення урану.

Реклама

«Тепер сама „робоча основа для переговорів“ була відкрито й очевидно порушена ще до початку переговорів. За таких умов двостороннє припинення вогню або переговори є необґрунтованими», — додав спікер іранського парламенту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив ЗМІ та Іран у поширенні трьох різних версій 10-пунктного мирного плану.

Консервативне видання Washington Examiner зазначило, що повний текст мирного плану, який привів до перемир’я, ще не оприлюднили, а США та Іран надали суперечливу інформацію щодо його змісту.

Вночі з 7 на 8 квітня Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню та про те, що «ворога [вдалося довести] до стану історичної безпорадності та остаточної поразки».

8 квітня Іран заявив про обстріл свого НПЗ на острові Лаван, що є порушенням перемир’я. Згодом Тегеран звинуватив Сполучені Штати у новому порушенні угоди про припинення вогню через масштабні атаки Ізраїлю на Ліван. У Білому домі заявили, що угода не розповсюджується на Ліван.

Того ж дня Іран також атакував ракетами та дронами Кувейт, ОАЕ та Бахрейн.