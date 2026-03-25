Іран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови попереднього узгодження

Танкери скупчилися в порту Маскат (Оман) в очікуванні відкриття проходу через Ормузьку протоку (Фото: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Іран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою . Про це йдеться в офіційній ноті, направленій до Ради Безпеки ООН та Міжнародної морської організації, повідомляє Reuters .

Документ, підготовлений Міністерством закордонних справ Ірану, був також надісланий також генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.

«Неворожі судна, включаючи ті, що належать іншим державам або пов’язані з ними, можуть — за умови, що вони не беруть участі в актах агресії проти Ірану та не підтримують їх, а також повністю дотримуються оголошених правил безпеки та охорони — скористатися правом безпечного проходу через Ормузьку протоку за погодженням з компетентними іранськими органами», — йдеться в повідомленні.

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У документі також наголошується, що Тегеран вже «вжив необхідних і пропорційних заходів, щоб запобігти використанню Ормузької протоки агресорами та їхніми прихильниками для проведення ворожих операцій проти Ірану». Водночас зазначається, що судна, обладнання та будь-які інші активи, які належать США або Ізраїлю, «а також іншим учасникам агресії, не мають права на мирний або неворожий прохід».

Раніше агенція Bloomberg з посиланням на власні поінформовані джерела повідомляла, що режим аятол в Ірані бере з деяких кораблів плату за безпечне проходження через Ормузьку протоку.

Повідомляється, що іранці стягують з кораблів платежі в розмірі до $2 млн за разовий рейс, що фактично створює неформальний збір за прохід Ормузькою протокою.

За словами джерел агентства, платежі здійснювалися без зайвого розголосу.

20 березня президент Дональд Трамп заявив, що США «дуже близькі до досягнення цілей» в Ірані і розглядають можливість згортання своїх військових зусиль на Близькому Сході.

22 березня він сказав, що Сполучені Штати «стерли Іран з лиця землі» і виконали свої військові цілі раніше графіка.

Президент США також висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови.

23 березня Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

Він заявив, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході».

Інфографіка: NV

Водночас іранське інформаційне агентство Fars із посиланням на джерело стверджувало, що наразі між Іраном і США немає жодних прямих або непрямих контактів.

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24 березня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що США та Іран мають сісти за стіл переговорів, щоб негайно покласти край фактичному закриттю Ормузької протоки і припинити бойові дії на Близькому Сході.

«Іран повинен негайно припинити погрози, встановлення мін, безпілотників і ракетні обстріли, а також інші спроби заблокувати протоку для комерційного судноплавства», — заявила вона.