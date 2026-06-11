Після ударів США Іран заявив про закриття Ормузької протоки для усіх суден та пригрозив перетворити регіон на «пекло»

Судна на якорі в Ормузькій протоці, 10 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявляє про закриття Ормузької протоки для усіх суден після відновлення ударів США по Ірану у четвер, 11 червня, пише CNN .

У заяві КВІР йдеться, що протока закрита для нафтових танкерів, торгових суден та інших кораблів.

«Будь-яке судно, що спробує пройти через протоку, стане мішенню», — сказано у заяві.

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Командувач Повітряно-космічних сил КВІР Сайєд Хоссейн Мусаві Ефтехарі стверджує, що Іран може перетворити регіон Близького Сходу «на пекло», якщо протока Ормуз стане небезпечною, пише CNN.

Своєю чергою Центральне командування США (CENTCOM) спростувало заяву Ірану, заявивши, що торгові судна продовжують проходити через протоку.

Державні ЗМІ Ірану пишуть про ураження двох суден в Ормузькій протоці та «зіткнення» між підрозділами ВМС КВІР та американськими військами. CENTCOM повідомляє, що жоден американський військовий корабель не зазнав ураження.

Інфографіка: NV

Відновлення ударів по Ірану 11 червня — головне

В останні дні між США та Іраном відбулася різка ескалація. Американські війська завдали ударів по іранських військових об'єктах після інциденту зі збиттям гелікоптера Apache в районі Ормузької протоки. У відповідь Тегеран заявив про атаки ракетами та безпілотниками на американські цілі в регіоні, зокрема по об'єктах у районі Перської затоки.

У ніч проти 11 червня сили Центрального командування США (CENTCOM) оголосили про початок нової хвилі ударів по території Ірану за наказом президента Дональда Трампа.

Відомо, що американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами ППО, зв’язку та військового спостереження. Іран натомість заявив про ракетну атаку по авіабазі США в Йорданії, базах США в Бахрейні і Кувейті.