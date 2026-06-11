Іран заявив про удар по винищувачах F35, F15 і F16 на авіабазі США в Йорданії

Люди на вулиці в Тегерані (Іран), 10 червня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) стверджує, що сьогодні вранці вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16.

Про це в четвер, 11 червня, пише іранське пропагандистське агентство Tasnim з посиланням на (КВІР).

Повідомляють, що удару було завдано по місцезнаходженню американських винищувачів, а також по ключових об'єктах армії США, розташованих на авіабазі Аль-Азрак, і центру її управління.

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КВІР стверджує, що об'єкти в Аль-Азраку знищено, як «і велику кількість винищувачів».

Кувейт тимчасово закрив свій повітряний простір і перенаправив авіарейси після серії атак Ірану на американські військові об'єкти в регіоні, повідомляє CNN з посиланням на агентство Reuters.

Раніше державне інформаційного агентства Кувейту повідомило, що системи протиповітряної оборони країни перехопили «ворожі об'єкти».

КВІР заявив, що завдав ударів по американських авіабазах у Кувейті та Бахрейні.

У середу, 10 червня, Збройні сили Йорданії заявляли, що їхні засоби протиповітряної оборони перехопили та знищили п’ять балістичних ракет, запущених Іраном у напрямку авіабази Муваффак-Салті, що використовується США.

Повідомлялося, що уламки від збитих ракет впали на територію Йорданії, але до жертв або серйозного матеріального збитку не призвели.

У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами протиповітряної оборони, зв’язку та військового спостереження.

У Вашингтоні стверджують, що атаковані об'єкти становили загрозу для американських військ, а також для міжнародного судноплавства в регіональних водах.

Американська сторона назвала удари відповіддю на «невиправдану і триваючу агресію» з боку Ірану.

Напередодні між США та Іраном сталася ескалація. Американські військові завдали ударів по іранських радарах і системах ППО після збиття американського гелікоптера AH-64 Apache в районі Ормузької протоки. У відповідь Тегеран заявив про ракетно-дронні атаки на американські цілі в регіоні, зокрема по об'єктах у Бахрейні. Незважаючи на нові удари, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.