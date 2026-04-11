Віткофф і Кушнер разом із пакистанськими військовими та урядовцями в Ісламабаді перед переговорами з іранськими представниками (Фото: Pakistan’s Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS)

Іранське джерело заявило, що США погодилися розблокувати заморожені активи Ірану, які зберігаються в Катарі та інших країнах, однак американська сторона це заперечує.

Про це у суботу, 11 квітня, повідомило Reuters.

Високопоставлене джерело з Ірану сказало агентству, це рішення могло б засвідчити «серйозність намірів» Вашингтона в переговорах, які проходять в Ісламабаді.

Реклама

За його словами, розмороження коштів було однією із ключових вимог Тегерана і пов’язувалося з гарантіями безпечного проходу суден через Ормузьку протоку.

Інше іранське джерело додало, що йдеться приблизно про 6 мільярдів доларів заморожених активів.

Ці кошти були заморожені ще у 2018 році після відновлення санкцій США проти Ірану, а згодом частково фігурували в угоді про обмін ув’язненими між двома країнами, нагадали в Reuters.

Там додали, що, за умовами попередніх домовленостей, ці гроші могли використовуватися лише на гуманітарні потреби під контролем американського Мінфіну.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

11 квітня делегації США та Ірану прибули до Ісламабада для «вирішальних» переговорів щодо миру. Іранську команду очолюють спікер парламенту та міністр закордонних справ, американську — віцепрезидент Джей Ді Венс.

