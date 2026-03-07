Іранські військові знову заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln.

Відповідну заяву поширили іранські медіа з посиланням на представника Генштабу ЗС Ірану Абольфазля Шекарчі.



Шекарчі заявив, що «атаки проти США та Ізраїлю з кожним днем будуть більшими» і анонсував «ще більші сюрпризи» для Вашингтона і Єрусалима. За його словами, Іран нібито атакував авіаносець повторно — вперше Тегеран повідомляв про удар по USS Abraham Lincoln 5 березня.

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Водночас міжнародні фактчекери та низка західних джерел раніше звертали увагу, що попередні заяви Ірану про влучання по авіаносцю не мали незалежного підтвердження, а американська сторона заперечувала ураження корабля.

На тлі нових заяв Ірану профільні військово-морські оглядачі зазначають, що США публікували фото USS Abraham Lincoln у морі, демонструючи, що корабель продовжує виконувати завдання.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

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За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.