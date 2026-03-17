КВІР заявив про удар по ангарах із винищувачами США в ОАЕ та Бахрейні

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про удар по ангарах з американськими винищувачами на авіабазах Аль-Дафра в Об'єднаних Арабських Еміратах і Шейх-Іса в Бахрейні.

Про це повідомляють іранські державні та наближені до влади медіа.

За версією КВІР, атаку здійснили «кілька годин тому» в межах комбінованої ракетно-дронової операції. Іранська сторона стверджує, що для удару використали крилаті ракети, а під ураження нібито потрапили кілька ангарів американської авіації.

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У заяві також сказано, що удари по американських військових об'єктах на Близькому Сході триватимуть доти, доки США не виведуть свої сили з регіону.

Раніше іранська сторона вже заявляла, що США нібито були змушені вивести винищувачі з авіабази Аль-Дафра та перекинути їх углиб території ОАЕ. Іранські ресурси впродовж останніх днів неодноразово повідомляли про атаки по американських базах у країнах Перської затоки.

Водночас незалежного підтвердження заяви про знищення ангарів із винищувачами США станом на зараз немає. У доступних повідомленнях міжнародних медіа йдеться насамперед про заяву Ірану, а не про верифіковані результати удару.

На тлі загострення ситуації в регіоні КВІР посилив риторику щодо американської військової присутності на Близькому Сході. За даними Reuters, Корпус вартових ісламської революції нині відіграє дедалі помітнішу роль у воєнному керівництві Ірану.

Інфографіка: NV

11 березня Трамп зазначав, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня газета The Wall Street Journal написала, що, незважаючи на заклики радників припинити спецоперацію, Дональд Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харг.

Трамп також стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами американського лідера, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на цьому етапі укласти угоду про припинення війни проти Ірану, бо «умови поки що недостатньо хороші».

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15 березня міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі телеканалу ABC News заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.

16 березня президент Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої колишні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».