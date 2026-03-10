Іран планує запровадити «мита безпеки» для танкерів союзників США у Перській затоці — CNN

Іран планує запровадити «мита безпеки» для нафтових танкерів і комерційних суден у Перській затоці, які належать державам-союзникам США, повідомляє CNN із посиланням на іранське джерело, обізнане зі стратегією керівництва країни.

В Ірані наполягають, що Ормузька протока є «закритою», навіть якщо президент США Дональд Трамп каже протилежне.

«Ми тримаємо в руках гвинт світових цін на нафту, і США доведеться довго чекати наших дій, щоб контролювати ціну. Ціни на енергоносії стали нестабільними, і ми будемо продовжувати боротися, поки Трамп не оголосить про поразку», — сказав неназваний співрозмовник CNN.

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28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

3 березня агентство Reuters із посиланням на іранські державні медіа написало, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.

Того самого дня в армії США заявили, що Іран не перекривав Ормузьку протоку, а його кораблі її не мінують і не патрулюють. Президент США Дональд Трамп заявив, що Військово-морські сили за необхідності почнуть супроводжувати танкери, які йдуть через Ормузьку протоку.

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10 березня Трамп пригрозив, що США завдадуть по Іран удару «у 20 разів сильнішого», якщо Тегеран спробує заблокувати постачання нафти через Ормузьку протоку.

Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних поставок), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.