Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив, що його країна не планує закривати Ормузьку протоку .

Про це повідомляє CNN.

«Ми не збираємося закривати Ормузьку протоку, але збереження миру і безпеки на цій водній артерії є нашим невід'ємним правом», — заявив Амір Саїд Іравані журналістам у четвер, 12 березня.

Реклама

Посол заявив, що Іран залишається прихильником свободи судноплавства та звинуватив США в загостренні ситуації в протоці.

«Поточна ситуація в регіоні, зокрема в Ормузькій протоці, не є результатом законного здійснення Іраном свого права на самооборону. Навпаки, це прямий наслідок дестабілізуючих дій США, які розпочали агресію проти Ірану і підірвали регіональну безпеку», — сказав він.

12 березня новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у своєму першому зверненні заявив, що Ормузька протока, ключовий судноплавний маршрут, залишатиметься закритою як «інструмент тиску».

«Дорогі брати-комбатанти, вимогою народних мас є продовження ефективної та такої, що змушує шкодувати, оборони. Важіль закриття Ормузької протоки, безумовно, має далі використовуватися. Також були проведені дослідження щодо відкриття інших фронтів, на яких ворог має мало досвіду і був би вкрай вразливим. Їх активація відбудеться, якщо воєнна ситуація триватиме, і відповідно до міркувань доцільності», — наводить слова Хаменеї Associated Press.

Ввечері того ж дня міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю британському телеканалу Sky News повідомив, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.

Як зазначив Бессент, попри заяву представників іранського режиму про мінування протоки, деяким кораблям вдається пройти через неї.

Інфографіка: NV

Увечері 11 березня Іран вдарив підводними дронами по двох нафтових танкерах у Перській затоці поблизу іракського порту Басра. Унаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 38 — вдалося врятувати.

Таким чином кількість кораблів, які зазнали ударів на Близькому Сході з початку бойових дій, зросла щонайменше на 16, пише Reuters.

Реклама:

Уранці 11 березня повідомлялося, що тайський суховантаж загорівся, його екіпаж було евакуйовано після атаки в Ормузькій протоці. Тоді ж повідомлялося про ураження контейнеровоза ONE Majesty під прапором Японії.

Ще один суховантаж потрапив під удар невідомим снарядом приблизно за 50 морських миль (92,6 км) на північний захід від Дубая 11 березня.

Раніше американська розвідка попередила, що іранські війська почали мінувати судноплавний канал Ормузької протоки. Іран використовує невеликі судна, які можуть перевозити по 2−3 міни кожне.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт і ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.