Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран не просив про припинення вогню чи переговори зі Сполученими Штатами. Перед цим президент США Дональд Трамп заявляв , що Тегеран, схоже, був готовий укласти угоду на умовах, які Вашингтон вважає неприйнятними.

«Ні, ми ніколи не просили про припинення вогню, і ми ніколи навіть не просили про переговори. Ми готові захищатися стільки, скільки потрібно», — сказав Арагчі в інтерв'ю програмі Face the Nation на каналі CBS.

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Він також заперечив твердження, що для Ірану це «війна на виживання», сказавши, що країна «достатньо стабільна та сильна. Ми лише захищаємо свій народ від [цього] акту агресії».

Голова МЗС Ірану також стверджує, що кілька країн звернулися до його країни з проханням домовитися про безпечний прохід нафтогазових суден через Ормузьку протоку.

«Ми відкриті для країн, які хочуть поговорити з нами про безпечний прохід своїх суден», — сказав Арагчі, додавши «До нас звернулася низка країн, які хочуть забезпечити безпечний прохід для своїх суден». Він відмовився говорити, що це за країни.

«Це питання мають вирішити наші військові, і вони вже вирішили дозволити групі суден, що належать різним країнам, пройти безпечно», — продовжив він, повторивши заяви іранських чиновників про те, що певним країнам було дозволено проходити через протоку.

Останні заяви Дональда Трампа про війну проти Ірана

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

Однак ізраїльські міністри і представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може тривати цілий рік, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

13 березня газета Wall Street Journal повідомляла, що, незважаючи на заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. За оцінками військових, конфлікт, імовірно, триватиме ще кілька тижнів, попри публічні заяви Трампа про «досягнуті цілі».

Тоді ж Трамп заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харг. Водночас голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по понад 15 тис. цілей в Ірані від початку своєї спільної воєнної кампанії.

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14 березня Трамп заявляв, що Іран «повністю розгромлений» внаслідок спецоперації США та Ізраїлю і тепер прагне укласти угоду.

Того ж дня агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа відкинула спроби близькосхідних союзників почати переговори про припинення війни з Іраном. За словами джерел, стати посередниками і налагодити канали комунікації між Вашингтоном і Тегераном намагалися кілька країн.

Зі свого боку, Іран також відкинув можливість припинення вогню, поки США та Ізраїль не зупинять авіаудари. За словами двох високопоставлених чиновників іранського уряду, на яких посилається агентство, Тегеран відмовляється від будь-яких домовленостей про перемир’я без виконання своїх вимог, серед яких припинення атак і отримання компенсацій.