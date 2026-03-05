Іран заперечив запуск ракети в напрямку Туреччини

Генеральний штаб Збройних сил Ірану заперечив запуск «будь-яких ракет у бік Туреччини» . Про це у четвер, 5 березня, повідомляє Al Jazeera , посилаючись на заяву країни.

«Збройні сили Ісламської Республіки Іран поважають суверенітет сусідньої і дружньої країни, Туреччини, і заперечують будь-які запуски ракет у бік території цієї країни», — йдеться в заяві іранської армії.

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4 березня Міністерство оборони Туреччини заявило, що Сили протиповітряної оборони НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану та рухалася у бік повітряного простору країни.

Відомо, що ракета пролетіла над Іраком та Сирією і була виявлена на шляху до повітряного простору Туреччини. У Міноборони зазначили, що боєприпас «був вчасно знешкоджений силами повітряної та протиракетної оборони НАТО, дислокованими у Східному Середземномор'ї». Уламки ракети впали у турецькій провінції Хатай, постраждалих та загиблих немає.

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Міноборони Туреччини закликало усі сторони конфлікту утриматися від подальшого поширення війни в регіоні та заявило про консультації з НАТО та іншими союзниками.

28 лютого після старту операції США та Ізраїлю проти Ірану та вбивства високопоставлених чиновників країни Тегеран запустив ракети та дрони на Ізраїль, а згодом — на країни Перської затоки: про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі (ОАЕ) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Також Іран атакував американські військові бази у Катарі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії тощо.

В ОАЕ заявляли про іранську атаку сотнями ракет та дронів, було пошкоджено аеропорти, порти, американські консульства, цивільні об'єкти, повідомлялося про масштабні пожежі на нафтових об'єктах ОАЕ.