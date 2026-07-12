У КВІР стверджують, що одне із суден відключило системи і створило загрозу безпеці судноплавства (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Іран повністю закрив Ормузьку протоку для судноплавства після нового інциденту за участю цивільного судна. У Тегерані заявили, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження.

Про це повідомляє The Times of Israel.



За заявою військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), кілька суден намагалися пройти через Ормузьку протоку, використовуючи несанкціонований маршрут і проігнорувавши вимоги змінити курс.

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У КВІР стверджують, що одне із суден відключило системи і створило загрозу безпеці судноплавства. За словами іранських військових, його було уражено та зупинено.

Після цього Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки.

«Жодному судну не буде дозволено пройти через неї», — заявили у КВІР, додавши, що обмеження діятимуть до припинення, як там стверджують, втручання США.

Іран також попередив, що у разі нових ударів з боку США американські військові бази в регіоні знову можуть стати цілями для атак.

Останніми днями ситуація навколо Ормузької протоки різко загострилася після атак Ірану на комерційні судна та серії ударів США по іранських військових об'єктах.



Напередодні ЗМІ повідомляли, що Вашингтон вимагав від Тегерана гарантувати безпеку судноплавства та офіційно підтвердити припинення атак на цивільні судна. Попри це сторони заявляли про готовність продовжити переговори.

Раніше видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволяли Ірану експортувати нафту й скасовували санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того ж дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.