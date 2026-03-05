«Потенціал Ірану вичерпується». Скільки ще триватиме війна на Близькому Сході і яких масштабів набуде — прогноз Данилова

5 березня, 14:01
Дим піднімається після вибуху на тлі американо-ізраїльського конфлікту з Іраном у Тегерані, 5 березня 2026 рік (Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Дим піднімається після вибуху на тлі американо-ізраїльського конфлікту з Іраном у Тегерані, 5 березня 2026 рік (Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов в ефірі Radio NV спрогнозував, як довго триватиме війна США, Ізраїлю проти Ірану і чи пошириться хаос регіоном.

За його словами, наразі попередні дані свідчать про те, що ракетний потенціал Ірану вичерпується.

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«Я цілком допускаю, що готуватися треба до місяців — не знаю, чи пів року, але місяців [протистояння]. Такий варіант не виключений, він має доволі високу ймовірність», — вважає експерт.

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Головне питання, на його думку, якого масштабу набуде ця ескалація:

Редактор: Анастасія Созонова

Теги:   Балістичні ракети Радіо NV атака шахедів удар США та Ізраїлю по Ірану

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