Іран вимагає від Німеччини пояснень щодо ролі бази Рамштайн у війні

Посол Ірану також попередив, що подальша ескалація війни матиме наслідки для Європи (Фото: en.wikipedia.or)

Іран звернувся до Німеччини з вимогою пояснити можливу роль американсько ї авіабази Рамштайн у війні проти Ірану.

Про це заявив посол Ірану в Берліні Маджид Нілі в коментарі AFP, передає The Times of Israel.

За його словами, Тегеран досі не отримав від Берліна відповіді щодо того, чи використовувалася база для операцій США.

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Іранська сторона посилається на резолюцію Генасамблеї ООН 3314, згідно з якою держава не повинна надавати свою територію для здійснення акту агресії проти третьої країни. Посол заявив, що Тегеран хоче з’ясувати, чи підпадає використання Рамштайна під це визначення.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі не бачить підстав сумніватися в законності використання бази Рамштайн Сполученими Штатами. У Берліні також наголошують, що діяльність американських військових у Німеччині регулюється чинними міжнародними угодами.

Посол Ірану також попередив, що подальша ескалація війни матиме наслідки для Європи, зокрема економічні потрясіння, ризики нової хвилі біженців і посилення нестабільності в регіоні.