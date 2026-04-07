У понеділок, 7 квітня, Іран через Пакистан представив пропозицію з 10 пунктів щодо припинення війни зі США та Ізраїлем, повідомляє The New York Times .

За інформацією видання, усі 10 пунктів пропозиції невідомі, але, за словами двох високопоставлених іранських чиновників, Іран вимагає:

гарантій, які більше не зазнають нападу;

зняття всіх санкцій;

припинення ударів Ізраїлю по Хезболлі в Лівані.

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При цьому Іран припинить блокаду Ормузької протоки, а також запровадить збір у розмірі 2 млн доларів із кожного судна, «який він ділитиме з Оманом, розташованим на протилежному березі».

Згідно з планом, Іран використовуватиме свою частку надходжень на відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок атак США та Ізраїлю. Цей підхід пропонується замість того, щоб вимагати прямої компенсації.

Іранські державні ЗМІ уточнили, що текст пропозиції їхньої країни «відкидає припинення вогню» і «наголошує на необхідності остаточного припинення війни відповідно до міркувань Ірану».

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6 квітня телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що країни, які працюють над завершенням війни в Ірані, розробили план припинення вогню терміном на 45 днів, однак американський президент Дональд Трамп не підтримав документ.

5 квітня Трамп висунув новий ультиматум Ірану, давши Тегерану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. Він різко висловився і пригрозив завдати ударів по електростанціях і мостах Ірану, якщо не буде угоди.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «врата пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем, у рамах якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.