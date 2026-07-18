Іран відновив удари по союзниках США в Перській затоці після нової серії американських атак

Дим здіймається після вибуху в невстановленому місці під час ударів США по Ірану (Фото: U.S. Central Command/Handюout via REUTERS)

Іран у ніч на суботу, 18 липня, відновив удари по країнах Перської затоки, які є союзниками США , після сьомої поспіль ночі американських атак на іранські військові об'єкти, зокрема логістичну інфраструктуру.

Про це пише Reuters.

Там зазначили, що Кувейт зазнав серії атак: було пошкоджено опріснювальний завод, а роботу міжнародного аеропорту Кувейту призупинили через повторні ракетні та дронові загрози. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що завдав ударів по американському центру військової підтримки в таборі Аріфджан, а також знищив радар на авіабазі Алі Аль-Салем.

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Міністерство електроенергетики, водних ресурсів і відновлюваної енергетики Кувейту підтвердило пошкодження електростанції та опріснювального комплексу внаслідок іранського удару. Це вже друга атака на такі об'єкти в країні за останні два дні.

Іранські державні ЗМІ також заявили, що в Бахрейні КВІР атакував район авіабази Шейх Іса, де, за їхніми даними, перебували американські бойові літаки, а також центр збору розвідувальної інформації. Водночас в Reuters наголосили, що не змогли незалежно підтвердити ці повідомлення.

У заяві КВІР наголосили, що «через відсутність міжнародних механізмів, які могли б стримати дії американських військових, Іран відповідає на атаки за принципом взаємності». Також у Тегерані попередили союзників США в регіоні про можливі нові удари.

Іранські ЗМІ писали, що в провінції Гормозган ракети влучили в енергетичні об'єкти та системи опріснення води в місті Джаск. За даними агентства Tasnim, без водопостачання залишилися близько 10 тисяч людей у 20 селах.

Удари США по Ірану — що відомо

5 липня Збройні сили США завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані, уразивши понад 140 цілей. Операцію було проведено у відповідь на обстріл силами КВІР комерційного контейнеровоза під прапором Кіпру в Ормузькій протоці.

8 липня Центральне командування США (CENTCOM) завдало другої серії авіаударів по південних регіонах Ірану, зокрема по портових містах Чабахар і Бушир, у відповідь на удари іранських безпілотників по трьох торговельних танкерах.

12 липня повідомлялося, що Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для судноплавства після нового інциденту з цивільним судном, заявивши, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження. У Тегерані також пригрозили новими ударами по американських військових базах у разі подальшої ескалації з боку США.

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14 липня Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по Кувейту, Бахрейну та Йорданії. У Тегерані тоді заявили, що ці атаки стали відповіддю на удари США.

15 липня Центральне командування США повідомило, що Сполучені Штати відновили морську блокаду Ірану.

16 липня Тегеран заявив, що здійснить масовану атаку, якщо президент США Дональд Трамп виконає свої погрози щодо ударів по іранській інфраструктурі.