Іран під час перемир’я зі США відновив значну частину свого ракетного арсеналу і, ймовірно, поповнив його новими ракетами російського виробництва.

Про це у п’ятницю, 12 червня, пише Bloomberg.

Згідно з оцінками розвідки, нині Тегеран має близько трьох чвертей запасів озброєнь, які мав до початку війни, а також здатний швидко нарощувати їх у разі потреби. Там зазначили, що до складу арсеналу могли увійти російські ракети, виготовлені протягом останнього року.

Реклама

У березні Іран зберігав близько 60% свого довоєнного ракетного арсеналу, попри масштабні авіаудари США та Ізраїлю, спрямовані на послаблення його далекобійних ударних можливостей, зазначили в розвідці. З 28 лютого до 8 квітня, коли набуло чинності перемир’я, Іран випустив понад 1850 ракет по цілях у регіоні, а також щонайменше вдвічі більше крилатих ракет і безпілотників типу Shahed.

У перший місяць війни США та Ізраїль заявляли, що знищили близько двох третин іранських пускових установок, а міністр оборони США Піт Гегсет у середині березня стверджував, що наступальні можливості Тегерана скоротилися на 90%.

Водночас значна частина іранських балістичних ракет і пускових систем залишалася в підземних сховищах, входи до яких були завалені уламками після ударів. В Bloomberg підкреслили, що під час перемир’я Іран відновив доступ до цих об'єктів і зміг перегрупувати та поповнити запаси озброєння.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, Іран може продовжувати виробництво нових дронів Shahed за наявності скловолокна, вибухових речовин, систем наведення та двигунів, хоча після тривалих бомбардувань отримати деякі компоненти, особливо вибухівку, стало складніше.

Експертка Стімсон-центру Келлі Гріко зазначила, що навіть в умовах війни іранська промислова база здатна без значних труднощів налагоджувати випуск нових моделей безпілотників. Збереження Іраном значної частини довоєнного ракетного арсеналу, за її словами, ускладнює для США ухвалення рішення про відновлення повномасштабних атак.

«Попри всі тактичні успіхи, про які заявляють США, вони не досягли своїх цілей щодо паралізації оборонної промислової бази Ірану або значного ослаблення іранської ракетної програми. Іран продемонстрував надзвичайну стійкість і здатність відновлювати свій ракетний арсенал», — сказала керівниця відділу оборони Bloomberg Economics Бекка Вассер.

Реклама:

Читайте також: США пригрозили забрати заморожені мільярди Ірану у випадку нової ескалації

Війна проти Ірану: останні новини

11 червня президент США Дональд Трамп оголосив про «чудову угоду», яка може покласти край війні з Іраном, зазначивши, що її підписання очікується найближчими днями. Він заявив, що церемонія підписання документа, ймовірно, відбудеться в Європі за участю віцепрезидента Джей Ді Венса.

Згодом офіційне іранське агентство IRNA повідомило, що Іран не відмовлятиметься від контролю над Ормузькою протокою, а Сполучені Штати не братимуть участі в її майбутньому функціонуванні.

У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану та готували продовження бомбардувань. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами протиповітряної оборони, зв’язку та військового спостереження.

Своєю чергою корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

Незважаючи на ескалацію, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.