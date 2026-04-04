Вантажне судно в Перській затоці, недалеко від Ормузької протоки (Фото: REUTERS/Stringer)

Згідно з трьома джерелами, знайомими із ситуацією, у недавніх звітах розвідки США міститься попередження про те, що Іран навряд чи найближчим часом відкриє Ормузьку протоку , повідомляє Reuters .

У звіті зазначено, що контроль над цією найважливішою у світі нафтовою артерією є єдиним реальним важелем тиску, який Іран має щодо США.

Ці дані дають змогу припустити, що Тегеран може продовжувати обмежувати пропускну спроможність протоки, щоб підтримувати високі ціни на енергоносії, чинити тиск на президента США Дональда Трампа та примусити його знайти швидкий вихід із війни.

Реклама

Ці повідомлення також є новим свідченням того, що війна, покликана знищити військову міць Ірану, насправді може посилити його регіональний вплив, продемонструвавши здатність Тегерана загрожувати ключовому морському шляху.

При цьому аналітики давно попереджають, що спроба застосувати силу проти Ірану, який контролює одну зі сторін протоки, може обернутися великими витратами і втягнути США в затяжну наземну війну.

30 березня президент США Дональд Трамп попередив, що, якщо угоди з Іраном не вдасться досягти або Ормузьку протоку не відкриють для судноплавства, Сполучені Штати можуть піти на жорсткі кроки, «підірвавши і повністю знищивши» всі іранські електростанції, нафтові свердловини та інфраструктуру острова Харк, а також, можливо, всі опріснювальні установки.

24 березня агентство Bloomberg повідомило, що іранці стягують з кораблів платежі в розмірі до $2 млн за разовий рейс Ормузькою протокою.

Згодом Тегеран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження з іранською владою.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема через те, що іранські військові, ймовірно, замінували судноплавний канал. Вона є найважливішим маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу — нею проходить до 20% всіх світових постачань.