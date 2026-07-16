Іран звернувся до єменського угруповання хуситів із проханням підготуватися до можливого перекриття Баб-ель-Мандебської протоки у Червоному морі, якщо Сполучені Штати завдадуть ударів по іранській енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За даними агентства, ідея блокування стратегічного морського маршруту обговорювалася в керівництві Ірану, після чого відповідний сигнал передали союзникам Тегерана — хуситам у Ємені.

Реклама

Джерела Reuters стверджують, що угруповання нещодавно отримало такий запит від Ірану.

Співрозмовник, близький до хуситів, заявив, що бойовики вже завершили підготовку до можливих атак на судноплавство. За його словами, ракети та безпілотники розмістили поблизу Баб-ель-Мандебської протоки — одного з ключових морських шляхів між Червоним морем і Аденською затокою. Наразі угруповання очікує наказу для початку операції.

За рішення про можливе перекриття протоки, як стверджує джерело, відповідатимуть представники Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР), які перебувають у Ємені та координують дії з хуситами.

Баб-ель-Мандебська протока є одним із найважливіших світових маршрутів для транспортування нафти та інших вантажів. Як зазначає Reuters, будь-які атаки на судна в цьому районі можуть посилити глобальну енергетичну кризу, особливо на тлі напруження навколо Ормузької протоки, яку Іран раніше погрожував перекрити.

Якщо обидва стратегічні маршрути — Ормузька протока та Баб-ель-Мандеб — будуть заблоковані або зазнаватимуть атак, це може серйозно порушити експорт енергоносіїв із Близького Сходу та створити новий фронт у протистоянні між Іраном і США.

Протока Баб-ель-Мандеб / Інфографіка: NV

Додатковим сигналом загострення ситуації стало те, що хусити нещодавно випустили ракети по Саудівській Аравії, звинувативши королівство у завданні удару по аеропорту, який перебуває під їхнім контролем. Це стало порушенням багаторічного перемир’я між сторонами.

Джерела Reuters повідомили, що Саудівська Аравія серйозно сприймає загрози з боку Ірану та хуситів. Ер-Ріяд також занепокоєний тим, що єменське угруповання дедалі тісніше координує свої дії з Тегераном щодо ситуації у Червоному морі.

Реклама:

За даними співрозмовників агентства, близько 70% експорту енергоносіїв Саудівської Аравії нині проходить через порт Янбу на Червоному морі, тому можливі атаки в цьому районі можуть суттєво вплинути на світові нафтові ринки.

Удари США по Ірану — що відомо

5 липня Збройні сили США завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані, уразивши понад 140 цілей. Операцію було проведено у відповідь на обстріл силами Корпусу вартових ісламської революції комерційного контейнеровоза під прапором Кіпру в Ормузькій протоці. Основними цілями американської авіації стали позиції ППО, склади боєприпасів, радари та вузли зв’язку іранської армії.

8 липня Центральне командування США завершило другу масштабну хвилю авіаударів по південних регіонах Ірану, зокрема по портових містах Чабахар і Бушир. Приводом для атаки стали нові удари іранських безпілотників по трьох торговельних танкерах. Американські сили знищили пускові установки протикорабельних ракет, берегові радіолокаційні станції та центри управління КВІР, відповідальні за напади в протоці.

12 липня Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для судноплавства після нового інциденту з цивільним судном, заявивши, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження. У Тегерані також пригрозили новими ударами по американських військових базах у разі подальшої ескалації з боку США.

Видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.

14 липня Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по Кувейту, Бахрейну та Йорданії. Представники режиму аятол заявили, що ці атаки стали відповіддю на удари США по іранських цілях.

Реклама:

15 липня американські війська завдали серії ударів по об'єктах в Ірані, США відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів або виходять із них. Блокада набула чинності о 16:00 за східним часом США (23:00 за київським часом), підсумували в CENTCOM.

16 липня Іран заявив, що завдасть масштабної відповіді, якщо президент США Дональд Трамп реалізує погрози щодо ударів по іранській інфраструктурі.