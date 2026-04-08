Розвідка США попереджала про ризик атак Ірану, але влада це применшувала (Фото: REUTERS/Al Drago)

Американські спецслужби ще в березні попереджали про «постійну загрозу» з боку Ірану для об'єктів у США , тоді як Білий дім публічно применшував вірогідність атак.

Про це у середу, 8 квітня, пише Reuters, посилаючись на звіт розвідки правоохоронних органів, переглянутий агентством.

У документі від 20 березня ФБР разом з іншими федеральними структурами зазначали, що іранський уряд становить «постійну загрозу» для американських військових, урядових установ, єврейських та ізраїльських організацій, а також іранських опозиціонерів у США. Водночас у звіті йшлося, що ознак масштабної небезпеки для населення на той момент не було виявлено.

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Попри це, президент США Дональд Трамп неодноразово публічно применшував ризик атак Ірану на американській території й заявляв, що не вважає таку загрозу реальною.

В Reuters підкреслили, що звіт був оприлюднений через кілька тижнів після повідомлень ЗМІ про те, що Білий дім раніше блокував публікацію подібного розвідувального документа, пояснюючи це необхідністю додаткової перевірки інформації.

Крім цього, у документі зазначається, що після початку конфлікту «зросла ймовірність фізичних загроз» для об'єктів у США з боку Ірану.

«Жорстокі екстремісти з різними ідеологічними поглядами, зокрема ті, хто виступає проти США або Ізраїлю, також можуть розглядати цей конфлікт як виправдання для насильства», — йдеться у звіті.

У ньому зазначається, що іранські спецслужби раніше могли бути причетні до спроб викрадень і вбивств американців. Там наголосили, що хоча у більшості випадків у США використовували вогнепальну зброю, також розглядалися й інші способи нападів, зокрема «ножові атаки, наїзди транспортом, вибухи, отруєння, удушення та підпали».

До того ж у звіті йдеться про те, що Тегеран зазвичай надає перевагу агентам, які вже мають легальний статус у США або можуть безперешкодно туди потрапити. Зокрема іранська влада відстежувала соцмережі, прямі трансляції та картографічні додатки для вибору цілей і оцінки їхнього захисту, а ще використовувала кібератаки, зокрема фішингові листи.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він підкреслив, що домовленість передбачає двостороннє припинення вогню.

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Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. У заяві йдеться, що угоду про припинення вогню укладено за згодою нового верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї.

Телеканал CNN із посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомив, що Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

