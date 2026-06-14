Іран спростував заяву Трампа про підписання угоди зі США вже в неділю

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що точну дату підписання меморандуму про взаєморозуміння ще не визначено (Фото: x.com/IRIMFA_SPOX)

Іран заперечив, що початкову угоду зі США про припинення вогню можуть підписати вже в неділю, 14 червня, як раніше заявили президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф.

Про це повідомляє Reuters.



Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що точну дату підписання меморандуму про взаєморозуміння ще не визначено.

За його словами, документ точно не підпишуть «завтра», однак Тегеран не виключає, що це може статися найближчими днями.

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Водночас в Ірані закликали обережно коментувати переговорний процес через «вагання іншої сторони».

Раніше Трамп заявив, що США та Іран нібито досягли домовленості й можуть підписати документ уже 14 червня. Аналогічну заяву зробив прем'єр Пакистану, який виступає посередником у переговорах.

При цьому Тегеран окремо наголошує, що питання іранської ядерної програми ще не закрите й має обговорюватися на наступному етапі домовленостей.

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11 червня президент США Дональд Трамп оголосив про «чудову угоду», яка може покласти край війні з Іраном, зазначивши, що її підписання очікується найближчими днями. Він заявив, що церемонія підписання документа, ймовірно, відбудеться в Європі за участю віцепрезидента Джей Ді Венса.

Згодом офіційне іранське агентство IRNA повідомило, що Іран не відмовлятиметься від контролю над Ормузькою протокою, а Сполучені Штати не братимуть участі в її майбутньому функціонуванні.

У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану та готували продовження бомбардувань. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами протиповітряної оборони, зв’язку та військового спостереження.

Своєю чергою, корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

Незважаючи на ескалацію, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.

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