«Слабший, ніж будь-коли». Нетаньягу заявив, що Іран більше не може збагачувати уран і виробляти балістичні ракети

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран більше не може збагачувати уран і не здатний виробляти балістичні ракети, повідомляє Times of Israel.

За його словами, Іран є «слабшим, ніж будь-коли», в той час як Ізраїль зміцнив свої позиції як держава.

Нетаньягу підкреслив, що кампанія проти Ірану триватиме стільки, скільки буде необхідно.

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11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня видання The Wall Street Journal написало, що, незважаючи на заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзникам. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харк.

Трамп стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами глави Білого дому, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на цьому етапі укласти угоду про припинення війни проти Ірану, бо «умови поки що недостатньо хороші».

16 березня президент Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On заявив, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої колишні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».

19 березня спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американська місія в Ірані, на його думку, «майже виконана» і може завершитися «дуже скоро».