Церемонія в Тегерані 7 квітня, за 40 днів після загибелі школярок у Мінабі внаслідок ймовірного удару США (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Іран повідомив пакистанських посередників, що більше не буде вести перемовини зі Сполученими Штатами про припинення вогню.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на трьох високопоставлених іранських чиновників.

Тегеран припинив участь у переговорах щодо припинення бойових дій після того, як 7 квітня американський президент Дональд Трамп пригрозив знищити «цілу цивілізацію», а Сполучені Штати завдали ударів по військових об'єктах на острові Харк.

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Очільник Білого дому неодноразово попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку. 5 квітня він заявив, що Іран має час до вівторка, 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду (03:00 8 квітня за Києвом).

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters з посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Згодом телеканал CNN повідомив, що Трамп не підтримав план, представлений посередниками.

6 квітня очільник Білого дому заявив, що Іран можна знищити за одну ніч, і додав, що вона може настати вже у вівторок.