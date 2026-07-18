В Ірані пригрозили США «повномасштабними наступальними операціями» у разі продовження ударів

Високопосадовець Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і військовий радник верховного лідера Моджтаби Хаменеї Мохсен Резаї заявив, що Іран може перейти до “повномасштабних наступальних операцій”, якщо США продовжать завдавати ударів по країні .

Про це повідомляє CNN із посиланням на іранські державні ЗМІ.

«Якщо атаки США триватимуть ще два-три дні, ми перейдемо до етапу повномасштабних наступальних операцій», — заявив Резаї.

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За словами Резаї, «жоден політичний кордон не буде безпечним від наступальних сил Ірану.

Він також додав, що Сполучені Штати мають виплатити фінансові репарації за те, що іранські посадовці схарактеризували як атаки на цивільну інфраструктуру. Водночас США заперечують ці звинувачення, пише CNN.

Удари США по Ірану — що відомо

5 липня Збройні сили США завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані, уразивши понад 140 цілей. Операцію було проведено у відповідь на обстріл силами КВІР комерційного контейнеровоза під прапором Кіпру в Ормузькій протоці.

8 липня Центральне командування США (CENTCOM) завдало другої серії авіаударів по південних регіонах Ірану, зокрема по портових містах Чабахар і Бушир, у відповідь на удари іранських безпілотників по трьох торговельних танкерах.

12 липня повідомлялося, що Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для судноплавства після нового інциденту з цивільним судном, заявивши, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження. У Тегерані також пригрозили новими ударами по американських військових базах у разі подальшої ескалації з боку США.

14 липня Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по Кувейту, Бахрейну та Йорданії. У Тегерані тоді заявили, що ці атаки стали відповіддю на удари США.

15 липня Центральне командування США повідомило, що Сполучені Штати відновили морську блокаду Ірану.

16 липня Тегеран заявив, що здійснить масовану атаку, якщо президент США Дональд Трамп виконає свої погрози щодо ударів по іранській інфраструктурі.