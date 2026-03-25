Іран може відкрити " нові фронти ", якщо США та Ізраїль почнуть військові дії проти іранських островів або проводитимуть проти країни військово-морські операції. Про це повідомляє CNN у середу, 25 березня, посилаючись на іранське військове джерело.

«Якщо ворог спробує провести будь-які наземні операції на іранських островах або будь-якій частині нашої території, або спробує завдати Ірану збитків за допомогою військово-морських операцій у Перській затоці або Оманському морі, ми відкриємо інші фронти як «сюрприз», — заявило джерело, як повідомило напівофіційне іранське інформагентство Tasnim.

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Джерело в розмові з Tasnim згадало про Баб-ель-Мандебську протоку та зазначило, що Іран може створити в тому районі реальну загрозу.

Співрозмовник заявив, що Сполученим Штатам «треба бути обережними» стосовно Ормузької протоки, якщо вони не хочуть «додати ще одну протоку до свого списку викликів».

Протока Баб-ель-Мандеб з'єднує Червоне море з Аденською затокою та Індійським океаном. Щорічно через неї проходить приблизно 12% від загального обсягу нафти, що транспортується морським шляхом, та значна частина скрапленого природного газу.

Баб-ель-Мандебська протока вважається стратегічним вузлом для світової торгівлі, зокрема для перевезень нафти та природного газу.

23 березня іранське державне агентство Tasnim News Agency повідомило, що Іран оголосив про підготовку нових «сюрпризів» у війні із США та Ізраїлем, які можуть бути реалізовані вже в найближчі дні. За словами військового джерела, ці удари можуть мати «дуже значні наслідки».

Водночас американський президент Дональд Трамп 23 березня зазначив, що США та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

Раніше Трамп висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови. Згодом американський лідер заявив, що доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

За його словами, США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході».

Раніше в Ірані заявляли, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою. Про це йшлось в офіційній ноті, яка була направлена до Ради Безпеки ООН та Міжнародної морської організації.