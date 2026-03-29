Іран погрожує атакувати університети США та Ізраїлю на Близькому Сході

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що може атакувати ізраїльські та американські університети на Близькому Сході після удару по Університету науки та технологій у Тегерані.

Про це повідомляє російська служба BBC.

У КВІР заявили, що всі університети в регіоні вважаються законними цілями, «поки два їхні університети не будуть атаковані у відповідь на напади на іранські університети».

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«Ми радимо всім співробітникам, викладачам і студентам американських університетів у регіоні, а також усім, хто живе поблизу, дотримуватися дистанції в 1 км від цих університетів для забезпечення своєї безпеки», — йдеться в заяві.

Корпус також закликав США засудити атаки на іранські університети до 12:00 за місцевим часом у вівторок, 30 березня, аби уникнути відповідних дій проти американських навчальних закладів у регіоні.

Війна США проти Ірану — останні новини

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори із США. Перед цим Тегеран відкидав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

25 березня видання The New York Times із посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Співрозмовники заявили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.

26 березня президент США Дональд Трамп заявив, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом.

27 березня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід на тлі напруги з Іраном.