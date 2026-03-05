Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив , що Іран був одним із ключових чинників, які посилили спроможність Росії вести війну проти України, насамперед через постачання дронів.

Про це Рютте сказав в інтерв'ю Newsmax.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Іран був одним із ключових чинників, які посилили спроможність Росії вести війну проти України, насамперед через постачання дронів. За його словами, нинішній тиск США та Ізраїлю на Тегеран може послабити іранські можливості експортувати «хаос» до Росії, а отже — і впливати на війну проти України.



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В інтерв'ю Newsmax Рютте сказав, що Іран був «одним із ключових факторів» у сприянні російській агресії завдяки постачанню дронів. Reuters раніше також зазначав, що Тегеран передав Росії тисячі далекобійних дронів Shahed, а їхні конструкції використовувалися і для виробництва безпілотників уже на російських підприємствах.

Окремо генсек НАТО наголосив, що досвід України у сфері дронів і протидії їм уже є корисним для партнерів Альянсу на Близькому Сході. Цю ж думку раніше озвучували й українські посадовці: Київ заявляв про готовність ділитися практикою боротьби з іранськими дронами, якщо безпекові умови це дозволять.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

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Інфографіка: NV

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.







