Іран погрожує знищити інфраструктуру «в усьому регіоні» у разі атаки США

Іран «за жодних обставин» не дозволить США втручатися у ситуацію навколо Ормузької протоки (Фото: Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS)

Іран заявив, що завдасть масштабної відповіді , якщо президент США Дональд Трамп реалізує погрози щодо ударів по іранській інфраструктурі.

Як повідомляє CNN, речник центрального командування Збройних сил Ірану Ебрагім Золфагарі заявив, що у разі атаки відповідь Тегерана буде «не просто пропорційною, а переважаючою».

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За його словами, Іран може знищити «усю інфраструктуру в усьому регіоні».

«Інфраструктура регіону буде знищена так, що від неї не залишиться жодного сліду», — сказав Золфагарі у заяві, яку цитує державний телеканал IRIB.

Він також заявив, що можливі удари Ірану будуть «більш масштабними, жорсткішими та руйнівнішими, ніж будь-коли раніше».

Заява пролунала після того, як Дональд Трамп попередив, що США можуть завдати ударів по іранських мостах та електростанціях наступного тижня, якщо Тегеран не повернеться до переговорів.

Окремо представник іранського військового командування заявив, що країна «за жодних обставин» не дозволить США втручатися у ситуацію навколо Ормузької протоки.

«Це непорушна червона лінія Ірану», — наголосив Золфагарі.

Ормузька протока є одним із ключових світових маршрутів транспортування нафти та газу. Через неї проходить значна частина світових енергетичних поставок.

14 липня, Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по Кувейту, Бахрейну та Йорданії. В Тегерані заявили, що атаки стали відповіддю на удари США по іранських цілях.

15 липня Збройні сили США відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів або виходять із них.

Удари США по Ірану — що відомо

5 липня Збройні сили США завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані, уразивши понад 140 цілей. Операцію було проведено у відповідь на обстріл силами Корпусу вартових ісламської революції комерційного контейнеровоза під прапором Кіпру в Ормузькій протоці. Основними цілями американської авіації стали позиції ППО, склади боєприпасів, радари та вузли зв’язку іранської армії.

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8 липня Центральне командування США завершило другу масштабну хвилю авіаударів по південних регіонах Ірану, зокрема по портових містах Чабахар і Бушир. Приводом для атаки стали нові удари іранських безпілотників по трьох торговельних танкерах. Американські сили знищили пускові установки протикорабельних ракет, берегові радіолокаційні станції та центри управління КВІР, відповідальні за напади в протоці.

12 липня повідомлялося, що Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для судноплавства після нового інциденту з цивільним судном, заявивши, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження. У Тегерані також пригрозили новими ударами по американських військових базах у разі подальшої ескалації з боку США.

Раніше видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволили Ірану експортувати нафту й скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того ж дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.