Навіщо Іран погрожує Україні, що вся територія стала законною ціллю , і як Київ має відповісти Тегерану, в ефірі Radio NV розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Вадим Денисенко політолог, керівник аналітичного центру Ділова столиця

Ми вже допомагаємо ворогам Ірану, і тому, в принципі, у нас варіантів інших немає, [як реагувати на погрози].