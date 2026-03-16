«Підігрують росіянам». Навіщо Іран погрожує Україні і як Київ має відповісти Тегерану — Денисенко
Чоловік годує птахів, а на задньому плані — банер покійного верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Тегеран, березень 2026 року (Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani)
Навіщо Іран погрожує Україні, що вся територія стала законною ціллю, і як Київ має відповісти Тегерану, в ефірі Radio NV розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Вадим Денисенко
Ми вже допомагаємо ворогам Ірану, і тому, в принципі, у нас варіантів інших немає, [як реагувати на погрози].